Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu’da ikinci kadın belediye başkanı olan Çakmak’tan övgüyle bahsetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen "Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 86. Yıl Dönümü Programı'na katıldı.

Programda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk kadının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 86'ncı yıl dönümü vesilesiyle Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen "Kadın Hakları Günü Buluşması'nın hayırlara vesile olmasını temenni ederek, bugün Siverek'te gerçekleşen seçimle Belediye Başkanı seçilen Ayşe Çakmak'a da değindi.

Erdoğan ayrıca Şanlıurfa'nın Siverek Belediye Başkanının istifası nedeniyle yapılan seçim sonucunda Ayşe Çakmak'ın yeni başkan olduğunu bildirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AYŞE ÇAKMAK VURGUSU

Konuşmasının sonunda Siverek ilçesinde Ayşe Çakmak'ın belediye başkanı seçilmesine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şanlıurfa'da yapılan seçimde Siverek Belediye Başkanlığı bizdeydi. Belediye Başkanımızın istifası nedeniyle boşalan belediye başkanlığı için orada Ayşe Çakmak hanımefendi iki üniversite bitirdi, üçüncü üniversiteyi bitiriyor. Bugün yapılan oylamalar neticesinde 3. turda Ayşe Çakmak seçildi." dedi.

Seçimin kısa süre önce neticelendiğini belirten Erdoğan, "Aslında bugün onunda aramızda olmasını arzu ederdim. İlk il başkanları toplantısında Ayşe hanımında aramızda olmasını isterim." diye konuştu.

Konuşması sırasında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e takılan Erdoğan, "Fatma hanım kıskanma, kıskanmazsın dimi? Ayşe hanım gerçekten çok da hanımefendi, dün kendisini davet ettim ve Kasım Gülpınar kardeşimiz öte tarafta Elazığ eski belediye başkanımız, il başkanımız birlikte geldiler, kendileriyle de görüştük. Görüştükten sonra da kendilerini uğurladık ve bu sabah yapılan çalışmalardan sonra da seçimi muhalefet toplandı bir şeyler yapmaya çalıştı ama 24 oyla Ayşe kardeşimiz kazanmış oldu. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da bu adımın atılmış olmasının çok önemli olduğunu belirtti. Onun için de belediye başkanlarımız olarak bu sayının da artması böyle bir dönemde isabetli bir adım oldu. Kadınlarımızın gönlündeki yeri ne kadar sağlam tutarsak ülke ve millet olarak yürüttüğümüz tarihi mücadeleyi o derece güçlü sürdüreceğimizden şüphe duymuyorum." değerlendirmesini yaptı.