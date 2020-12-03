Eyyübiye belediyesi, Temizlik filosunu güçlendirdi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, daha temiz bir ilçe için 5 yeni aracı filosuna kattı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un girişimleriyle Uluslararası Göç Örgütü tarafından 2 araç hibe ile alınırken 3 araç da belediye bütçesiyle temin edildi. Eyyübiye Belediyesi himzet binasında araçların tanıtımı için düzenlenen programa Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Toprak ve Uluslararası Göç Örgütü yetkilileriyle katılan Başkan Kuş, araçların hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Kuş, "İlk günden itibaren Eyyübiye'de temizliği çok önemsedik. Tertemiz bir Eyyübiye için elimizden gelen bütün gayretleri gösterdik. Bugün sağ olsunlar Elektrikli süpürge araçlarımızı da bünyemize kattık. Birleşmiş Milletler Göç Örgütü 2 aracı bizlere hibe ettiler. Malumunuz ara sokaklarda temizlik yapmak sıkıntılıydı. Biz bu sıkıntımızı Birleşmiş Milletler Göç Örgütü'ne ilettik, sağ olsunlar onlar da 2 aracı hibe ettiler. Biz de Eyyübiye Belediyesi olarak 3 aracı kendi bütçemizden temin ettik ve Filomuza kazandırmış olduk. Gün geçtikçe Temizlik filomuzu daha da güçlendireceğiz ve özellikle 2021 yılında Tertemiz bir Eyyübiye için emin adımlar ile inşallah yolumuza devam edeceğiz. Ben buradan Birleşmiş Milletler Göç Örgütü'ne bizlere sunmuş oldukları destekten dolayı şükranlarımı iletiyorum. Eyyübiye bir değer, Eyyübiye'ye değer." dedi.