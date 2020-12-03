Fatura fedaisine 15 yıl hapis talebi

FETÖ firarisi Zekeriya Öz'ün Dubai'de Ali Ağaoğlu'nun parasıyla 5 yıldızlı otelde tatil yapmasıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Tüm masrafları Ağaoğlu tarafından ödenmesine rağmen, skandalı örtmek için kendi cebinden harcama yapmış gibi göstermek için fatura timi kuran Öz'ün, oluşturduğu timde yer alan avukat Tayfun Aktaş hakkındaki iddianame tamamlandı. İddianamede Aktaş için 15 yıl hapis talep edildi. Davanın tanığı Ali Ağaoğlu, şirketinden ücretsiz Dubai tatili yapan Öz'e para ödemiş gibi makbuz vermesi için tehdit edildiğini anlatmıştı. Ağaoğlu, makbuz istedikleri için kovduğu Aktaş'ın "Zekeriya Öz'ü size yedirmeyiz, her türlü sizi bitiririz" diyerek tehdit ettiğini belirtmişti.İlk kez SABAH'ın Ocak 2014'te duyurduğu lüks Dubai tatili, 17 Ekim 2013'te gerçekleşmişti. 8 kişilik aile tatilinin 5 günlük faturası ise 31 bin 588 dolar olduğu belgelenmişti. Aktaş, Öz'ün Ağaoğlu'nun şirketine gönderdiği 3 fatura timi içinde yer almış ve şirketten Öz adına fatura talep etmişti. O görüntüler de yine SABAH'ta yer almıştı.