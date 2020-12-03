Haddini aşan o CHP’li vekile öfke çığ gibi: Ya istifa etmeli ya ihraç edilmeli

CHPMersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, katıldığı bir TV programında Türk ordusuna yönelik çirkin sözlerine başta vekili olduğu Mersinliler olmak üzere tüm yurttan tepki yağdı. Başarır'ın daha önce de, PKK tarafından şehit edilen Piyade Er Mustafa Korkmaz'ın cenazesinde gülerken çekilen görüntüsü ortaya çıkmıştı. İşte o tepkiler;Başarır'ın Türk Ordusuna yönelik provokatif sözleri bizleri derinden yaralamıştır. Ahlak ve seviye yoksunu ifadeler sarf eden, içindeki zehri diline döken Başarır'ı kınıyorum. TBMM üyesi bir şahsın milletin ordusuna, peygamber ocağına saygısızlığı asla kabul edilemez. Türk Ordusu her zaman yüce Türk Milletini temsil etmiş, bizlere onur ve gurur yaşatmıştır.Ordumuza söylenenler asla kabul edilemez. Türk halkı buna müsaade etmez.Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir partiden bir milletvekilinin çıkarak Türk ordusuna böyle sözler sarf etmesi kabul edilemez.Korkusuz Şanlı ordumuza kendini bilmez bir vekil tarafından satılmış ifadesinin kullanılması bu millete uzak fikrin beyanı olarak akıllarda mutlaka yer edecek. Milletimiz bu zihniyeti asla affetmeyecektir. Yazıklar olsun.Şerefimize dil uzatan o zâtı, mecliste görmek istemiyoruz. Derhal istifa etsin.CHP'li milletvekilinin bu söylemi hiçbir şekilde kabul edilemez. Ya istifa etmeli ya da ihraç edilmelidir.Şanlı ordumuza hele hele meclis çatısı altında görev yapan bir milletvekilinin dil uzatmasını hazmedemiyoruz. Bu sözde milletin vekiline ceza verilmeli.Çok çirkin ve şanlı ordumuzu karalamaya yönelik sözler sarf etti. Bunlara oy veren kardeşlerimizin bir daha düşünmesi gerekiyor.SABAH