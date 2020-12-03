Haddini aşan o CHP’li vekile öfke çığ gibi: Ya istifa etmeli ya ihraç edilmeli

CHP
Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, katıldığı bir TV programında Türk ordusuna yönelik çirkin sözlerine başta vekili olduğu Mersinliler olmak üzere tüm yurttan tepki yağdı. Başarır'ın daha önce de, PKK tarafından şehit edilen Piyade Er Mustafa Korkmaz'ın cenazesinde gülerken çekilen görüntüsü ortaya çıkmıştı. İşte o tepkiler;
AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik:
Başarır'ın Türk Ordusuna yönelik provokatif sözleri bizleri derinden yaralamıştır. Ahlak ve seviye yoksunu ifadeler sarf eden, içindeki zehri diline döken Başarır'ı kınıyorum. TBMM üyesi bir şahsın milletin ordusuna, peygamber ocağına saygısızlığı asla kabul edilemez. Türk Ordusu her zaman yüce Türk Milletini temsil etmiş, bizlere onur ve gurur yaşatmıştır.
Melisa Karacan (21):
Ordumuza söylenenler asla kabul edilemez. Türk halkı buna müsaade etmez.
Abdulkadir Üçer (32):
Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir partiden bir milletvekilinin çıkarak Türk ordusuna böyle sözler sarf etmesi kabul edilemez.
Emrah Alyaprak (34):
Korkusuz Şanlı ordumuza kendini bilmez bir vekil tarafından satılmış ifadesinin kullanılması bu millete uzak fikrin beyanı olarak akıllarda mutlaka yer edecek. Milletimiz bu zihniyeti asla affetmeyecektir. Yazıklar olsun.
Fatma Yurduseven (26):
Şerefimize dil uzatan o zâtı, mecliste görmek istemiyoruz. Derhal istifa etsin.
Fatih Yılmaz (34):
CHP'li milletvekilinin bu söylemi hiçbir şekilde kabul edilemez. Ya istifa etmeli ya da ihraç edilmelidir.
Mesut Yanar (45):
Şanlı ordumuza hele hele meclis çatısı altında görev yapan bir milletvekilinin dil uzatmasını hazmedemiyoruz. Bu sözde milletin vekiline ceza verilmeli.
Mehmet Açıkalın (45):
Çok çirkin ve şanlı ordumuzu karalamaya yönelik sözler sarf etti. Bunlara oy veren kardeşlerimizin bir daha düşünmesi gerekiyor.
Bekir COŞKUN- Murat KARAMAN- Ziya RAMOĞLUÖzgür ÖZDEMİR- Tuna ÇAM- Lütfü YALGI - Şener ŞENTÜRK /
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