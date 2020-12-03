HES koduyla adliyeye giriş dönemi başladı

Adalet Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında adliyelere ve istinaf mahkemelerine HES koduyla giriş yapılması şartı getirildi. İstanbul Adalet Saray'ı girişleri için uygulama bugün saat 14.00 itibariyle başladı. Vatandaşlar HES kodlarıyla giriş yapıyor.

Adalet Bakanlığınca Cumhuriyet başsavcılıklarına, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerine gönderilen yazıda, adliyelere ve istinaf mahkemelerine HES koduyla giriş yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

KODU OLMAYAN GİREMİYOR

HES koduyla giriş uygulaması İstanbul Adalet Saray'ında 14.00 itibarıyla başlatıldı.Uygulama doğrultusunda adliye ve istinaf mahkemelerine girişte HES kodu sorgulaması yapılıyor. Yeni uygulama için ek personeller görevlendirildi. HES olmayan vatandaşların girişine izin verilmeyecek.