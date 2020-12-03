İşte Covid-19'da gerçek düşman! İspanyol gribi için de başlıca ölüm nedeniydi

STOKİN FIRTINASI NEDİR?

Stokinler hücreler tarafından salgılanan ve hücreler arasında bir nevi haberci görevi üstlenen küçük proteinler olarak dikkat çekiyor. Bu proteinler vücutta enfeksiyon durumunda bağışıklık sistemine işini yapması için sinyal verir. Böyle bağışıklık sistemi harekete geçerek enfeksiyona sebep olan yabancıları vücuttan uzaklaştırır.

Stokinler, aşırı ve kontrolsüz bir şekilde çoğaldığında ise, o ana kadar dost olan bağışıklık sistemi biranda en büyük düşmana dönüşüyor ve vücudun sağlıklı kendi hücrelerini yok etmeye başlıyor. Bu durum hastada ölüme götüren süreci başlatan en büyük etmenlerden birisi olarak görülüyor.