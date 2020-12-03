İstiklal caddesinde 3 metre 7 bin kişi uygulaması başlatıldı! İstiklalin giriş çıkışında önlem alındı

Koronavirüsle mücadele kapsamı içerisinde Beyoğlu Kaymakamlığı ile Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda İstiklal Caddesinde 3 metrekareye bir kişi ve 7 bin kişi sınırı uygulaması başlatıldı. İstiklal Girişinin tüm giriş çıkışları bariyerle kapatıldı. Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli vatandaşlardan anlayış beklediklerini söyledi.



İstiklal Caddesi'nde koronavirüsle mücadele kapsamında İlçe Hafzıssıhha kararı doğrultusunda 3 metrekare ve "7 bin kişi" uygulaması başlatıldı. Bu uygulama vatandaşı memnun etti.



Türkiye'de vaka sayılarının hızla artmasıyla, vakaların en fazla olduğu illerden biri olan İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı yeni tedbirler alınmaya başlandı. İl Hıfzıssıhha Kurullarının aldığı kararların yanında, bazı ilçelerde ek önlemler aldı. Kimi ilçelerde meydanlardaki banklarda oturmak yasaklanırken, salgına karşı alınacak yeni tedbirleri görüşmek üzere toplanan Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, İstiklal Caddesi başta olmak üzere ilçe genelinde yoğunluğun fazla olduğu alanlarda uygulanmak üzere yeni tedbirler aldı. Buna göre, yoğunluğu önlemek için saat 10.00'dan itibaren İstiklal Caddesi'ne 7 bin kişi alınacak ve 3 metrekareye 1 kişi düşecek. Kontrollerin sağlanabilmesi için cadde girişlerine Beyoğlu Zabıta ekipleri tarafından bariyerlerin konuldu. Polis ve zabıta droneleri ile İstiklal Caddesindeki yoğunluğun tespit edilip anonslarla uyarılıp kalabalığın önüne geçmeye çalışılacak. İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm sokakların başına da bariyerler ve polis zabıta ekipleri konularak önlem alındı. Caddede bulunabilecek kişi sayısına ulaşıldığında, bu noktalardan vatandaşların girişlerine izin verilmeyecek.





Her gün yerli ve yabancı milyonlarca turisti ağırlayan Beyoğlu'nda virüs salgınına karşı alınacak yeni tedbirleri görüşmek üzere toplanan Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, İstiklal Caddesi başta olmak üzere ilçe genelinde yoğunluğun fazla olduğu alanlarda uygulanmak üzere yeni tedbirler aldı. Virüs salgınına karşı alınan yeni tedbirleri Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız açıkladı.

Haydar Ali Yıldız, yaptığı açıklamada, "Yoğunluğu önlemek için 3 metrekareye 1 kişi düşecek. Caddemizin gidiş istikameti sağ, sol olarak ayrıldı. İnsanların karşılaşmasını önleyecek sistem geliştirdik. Giriş noktalarında maske stantları var. 8 aydır maske standımız cadde girişinde bulunuyor. Gidiş yön istikametleri de yerlere yapıştırıldı. Vatandaş bu istikamet üzerinden gidecek. Uyulmadığı takdirde zabıta ve kolluk kuvvetleri buna müdahale edecek" ifadelerini kullandı.



Yıldız, turistlerin HES kodu olmadığı için cadde girişlerinde HES kodu sormanın kendi vatandaşına haksızlık olacağını belirtti.





SİMİTÇİLER VE KESTANECİLER SATIŞA DEVAM EDECEK



Açıklamasında izni bulunan simitçi ve kestanecilerin satışlarına devam edeceğini vurgulayan Yıldız, " Seyyar izinli satış yapan simitçiler ve kestaneciler devam edecek. Etrafında aykırı toplanmalara izin verilmeyecek. Caddeye ara sokaklar diye tabir edilen 63 giriş noktası var. Bunların da kontrolünü emniyet güçleri ve zabıtalar sağlayacak. Yoğunlaşma olmaması için zabıta ekiplerimizi aralıksız anons yapıyorlar. Dronlarla da bu yoğunluğu tespit ediyoruz. Herkesin giriş istikametini belli olduğu minimalize edildiği yoğunlaşmanın olmaması için tüm tedbirleri almış durumdayız" diye konuştu.



YILDIZ, "KURALLARA UYARAK SÜRECİ ATLATACAĞIZ"



Yıldız, herkesi bu kurallara uymaya davet ettiğini vurguladı ve sözlerine şöyle devam etti: "Zaten belli yaş kısıtlamaları geldi. İstiklal Caddesini gezmeye gelecek gençlerden de dayanışma ve anlaşma istiyoruz. Burada belirlenen kurallara uymak suretiyle bu süreci atlatacağımıza inanıyorum."



YERDE ZABITA VE POLİS HAVADA DRONE İLE KONTROL EDİLİYOR



Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ise, ekiplerin sayıları drone ile takip ettiğine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı: "Vatandaşlardan ve esnafımızdan bu kararları anlayışla karşılamalarını bekliyoruz. Bulaş riskinin arttığı düşüncesiyle sağdan yürünmesi şeklinde karar aldık. Etiketlemelerimizi yapıyoruz. Bu zorlu süreçte hep beraber kararlara riayet edilmesini bekliyoruz. İstiklal Caddesi'nin güzel günlerine kavuşmasını bekliyoruz. Dronla havadan hem emniyet hem de zabıta ekipleri takip yapacak. Alınan görüntülere göre yoğunluk olduğu anlaşılınca meydan girişleri engellenecek.



NUMARATÖR HAZIRLIKLARI YAPILDI



Demirelli, "Numaratör hazırlıkları yapıldı. Tünelden veya meydandan giriş yaptığınızda QR kod ekrana okutulacak ve sisteme dahil olacak. Sistem içerde tolere edilecek rakam yoksa giriş çıkışa izin vermeyecek" dedi.