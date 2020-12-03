Kış lastiği uygulaması oto lastikçilerde yoğunluk oluşturdu! Lastik değişimi randevu ile yapılıyor

Ticari araçlar için 1 Aralık itibarıyla geçerli olan "kış lastiği takma zorunluluğu" sonrası oto lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor. Kış lastiği takmayan sürücüleri ise 776 TL ceza bekliyor.





Kış mevsimine girildiği günlerde hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıy ve Kırklarelinde kar yağışının başlaması ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ticari araçlar için zorunlu kıldığı "kış lastiği uygulaması" başlatıldı. 1 Aralık 2020 ile 1 Nisan 2021 tarihleri arasında geçerli olacak uygulaması öncesi, sürücüler hem kurallara uymak hem de trafikte oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmek için soluğu oto lastikçilerde aldı. Mevcut lastiklerini kış lastikleriyle değiştirme işini son güne bırakanlar oto lastikçiler önünde yoğunluk oluşturdu.





Lastik değişimi yapan işyerleri başvuruların çok yoğun olduğunu günde en az 50-60 aracın lastiğini değiştirdiklerini yoğun başvurudan dolayı randevu sistemi ile çalışmaya başladıklarını kaydettiler.