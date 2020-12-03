Hafta sonu başlayacak yasaktan önce vatandaş marketlere koştu

İstanbul'da hafta sonu uygulanacak kısıtlama için vatandaşlar ihtiyaçlarını birkaç gün önceden temin etmek için marketlerde yoğunluk oluşturdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında İstanbul'da sokağa çıkma yasağının uygulanacağı Cumartesi ve Pazar günü öncesi marketlerde gözle görülür bir yoğunluk yaşandı. Fırın ve marketlerin sokağa çıkma yasağında açık kalmalarına rağmen vatandaşlarda belki bulunmaz endişesi ile marketlerde alışverişe koşmaları dikkat çekti.





Fırıncıların ve marketlerin ise Cuma Akşamı saat 21.00'dan Pazartesi 05.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı gün ve saatler için bütün hazırlıklarını tamamladıkları göze çarptı. Koronavirüsün hızlı yayılmasına önlem olarak alınan bu karardan dolayı vatandaşlar kısıtlamaların faydalı olacağını insanların sokağa çıkmayınca virüse yakalanma oranının azalacağını belirttiler.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının daha öncede uygulandığı ve olumlu sonuçzlar elde edildiği kaydedildi.