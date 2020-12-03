Şehit Mehmet Altun Kürtçe ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde PKK'lı teröristlerle yaşanan teröristler ile çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun, Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Tepe altı mahallesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Nusaybin'e bağlı Tepealtı mahallesinde düzenlenen törene Vali Mahmut Demirtaş, Şehidin Ailesi, Mardin 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğg. Burhan Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Aydın Turhan, Mardin İl Jandarma Komutanı Tuğg. Halil Şen, İl Emniyet Müdürü M. İlker Emir, Siyasi Parti temsilcileri, şehidin silah arkadaşları ve Nusaybinli vatandaşlar katıldı.

Törende Yb. Sertaş Erkişi şehidin özgeçmişini okuduktan sonra İl Müftüsü Ali Hayri Çelik cenaze namazını kıldırdı. Törenden sonra şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun dualarla defnedildi. Defin işleminden sonra Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun için saygı atışı gerçekleştirildi. Vali Mahmut Demirtaş şehidin ailesine Şehidin tabutuna sarılan Türk Bayrağını ve Şehidin fotoğrafını teslim etti.

Defin töreninden sonra Şehidin evine gidilerek şehidin ailesine taziyede bulunuldu.