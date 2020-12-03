Son dakika haberi: Sisi’ye 4 gün zorlama hapis! Sisi lakaplı Seyhan Soylu Yeşim Salkım hakkında paylaşımlara devam edince cezaevine girdi!

Yeşim Salkım, ağustos ayında Murat Övüç ve Seyhan Soylu hakkında 2 aylık tedbir kararı aldırmıştı. Karar, ikilinin Salkım'a yönelik herhangi paylaşımda bulunmamalarını da kapsıyordu. Ancak karara rağmen Soylu, Salkım hakkında sosyal medya hesaplarında paylaşımlarda bulunmaya, video yayınlama devam etti. Yeşim Salkım'ın aldırdığı koruma kararına rağmen Salkım hakkında paylaşımlarda bulunmaya devam ettiği için İstanbul Aile Mahkemesi, Soylu'nun 4 günlük zorlama hapsine karar vermişti.