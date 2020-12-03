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haberi: ’ye 4 gün zorlama hapis! Sisi lakaplı hakkında paylaşımlara devam edince cezaevine girdi!

Şarkıcı 'ın mahkemeden çıkardığı koruma kararına rağmen paylaşımlarına devam eden lakaplı , 4 gün zorlama hapse alındı. Magazin gündemine düşen haberine göre Seyhan Soylu cezaevine giderken, “4 gün tatile gidiyorum” dedi.

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Giriş Tarihi: 3.12.2020 16:47 Son Güncelleme: 3.12.2020 16:48 ABONE OL
Son dakika haberi: Sisi’ye 4 gün zorlama hapis! Sisi lakaplı Seyhan Soylu Yeşim Salkım hakkında paylaşımlara devam edince cezaevine girdi!

Yeşim Salkım, ağustos ayında Murat Övüç ve Seyhan Soylu hakkında 2 aylık tedbir kararı aldırmıştı. Karar, ikilinin Salkım'a yönelik herhangi paylaşımda bulunmamalarını da kapsıyordu. Ancak karara rağmen Soylu, Salkım hakkında sosyal medya hesaplarında paylaşımlarda bulunmaya, video yayınlama devam etti. Yeşim Salkım'ın aldırdığı koruma kararına rağmen Salkım hakkında paylaşımlarda bulunmaya devam ettiği için İstanbul Aile Mahkemesi, Soylu'nun 4 günlük zorlama hapsine karar vermişti.

Polis, Seyhan Soylu'yu hapis işlemlerini gerçekleştirmek için İstanbul Adliyesine getirdi. Seyhan Soylu adliyedeki işlemlerinin ardından Bakırköy Kadın Cezaevine gönderildi. Soylu cezaevine giderken, "4 gün tatile gidiyorum" dedi.

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Son dakika haberi: Sisi’ye 4 gün zorlama hapis! Sisi lakaplı Seyhan Soylu Yeşim Salkım hakkında paylaşımlara devam edince cezaevine girdi!
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