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Son dakika: Ankara Valiliği duyurdu! İşte yeni mesai saatleri...

Son dakika haberi... Ankara Valiliği: Vali Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, ilimizde faaliyet gösteren OSB, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarının mesai saatlerini 08.00-18.00 olarak belirledi.

Giriş Tarihi: 3.12.2020 20:49 Son Güncelleme: 3.12.2020 21:03 ABONE OL
Son dakika: Ankara Valiliği duyurdu! İşte yeni mesai saatleri...

Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, OSB, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları'nın mesai saatlerini 08.00-18.00 olarak belirledi.

Ankara Valiliğinin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Vali Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, gelen talepleri de dikkate alarak ilimizde faaliyet gösteren OSB, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları'nın mesai saatlerini 08.00-18.00 olarak belirledi" denildi.

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Son dakika: Ankara Valiliği duyurdu! İşte yeni mesai saatleri...
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