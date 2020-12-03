SON DAKİKA... Bakanlık Genelgeyi gönderdi! MTV kararı

SON DAKİKA HABERİ MTV'DE 'YAKALAMA' KARARI

Bakanlığın yayınladığı genelgede vatandaşı en çok memnun edecek yapılandırma ise otomobili olanları ilgilendiren MTV ile ilgili olan bölüm. Borç takibi nedeniyle motorlu taşıtlar hakkında trafik sicillerine konulan hacizler baki kalmak kaydıyla yakalama şerhleri kaldırılacak ve talep edilmesi durumunda araçlar sahiplerine iade edilecek. Gelir İdaresi'nin yanı sıra bankalar da internet sayfalarına da MTV affı konusunda ödemeler için linkler koyacak. Burada da ister peşin ister taksit seçenekleri yer alacak.



MALVARLIĞI ARAŞTIRMASI YOK

YASANIN yürürlüğe girdiği 17 Kasım tarihinden önce uygulanan hacizler, bunlara dayanılarak başlatılan işlemler durdurulacak. Genelgeye göre, yapılandırmadan önce haczedilen mallar teminat verilirse iade edilecek. Yapılandırılması istenen borçlarla ilgili açılmış bir dava olması halinde ise bağlı bulunulan vergi dairesine yazılı başvurulması gerekiyor. Yapılandırmanın bozulması durumunda durdurulan cebren takip işlemleri kaldığı yerden devam edecek. Borçlarını yapılandırana mal varlığı araştırması yok.

İşte madde madde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın son dakika Genelgesinde yer alan vergi affı;

TAKSİT SEÇENEKLERİ 31 ARALIK'A KADAR DEĞİŞTİRİLEBİLECEK

İLK TAKSİT OCAK'TA YATIRILACAK, ÖDEME 1 ŞUBAT'A KADAR SÜRECEK

ÖDEME PLANI İNTERNETTEN DE SORGULANABİLECEK

ELEKTRONIK BAŞVURUYA AYNI YÖNTEMLE YANIT VERİLECEK

YAZILI BAŞVURANLARA POSTAYLA BİLDIRİLECEK

VERGI DAİRELERI YERİNE ELEKTRONİK İŞLEMLER TERCİH EDİLMELİ

BANKALAR DA ÖDEME LİNKİ KOYACAK, KREDİ KARTI İLE TAKSİT YAPILABİLECEK

SMS İLE KIŞIYE ÖZEL DAVET DE YAPILACAK

BORCUNU YAPILANDIRANA MAL VARLIĞI ARAŞTIRMASI YOK

MTV BORCUNDA YAKALAMA ŞERHİ KALDIRILACAK