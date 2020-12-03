Son dakika: Başkan Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor! Aliyev ile görüşecek...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9-10 Aralık tarihlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Karabağ Zaferi için düzenlenecek askeri geçit törenine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor | Video

Erdoğan ile Aliyev baş başa ve heyetler arası görüşmelerde başta Karabağ'daki durum, Rusya ile Türkiye arasında Karabağ bölgesinde kurulacak ortak merkez ile ilgili mutabakat, Türk askerinin bölgede yapacağı görev, ikili ekonomik ilişkiler ele alınacak.

Ziyaret Karabağ zaferinin ardından bir ilk olacak.