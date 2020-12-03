Son dakika haberi... Koronavirüste plato müjdesi: Her yer yeşile dönecek

İşte o açıklamalardan öne çıkanlar;

GÜNDE 20 BİN HANEYE GİDİYORUZ: İstanbullular şunu bilsin ki biz Şubat'tan beri 185 bin sağlık kahramanı ile salgınla mücadele ediyoruz. Her gün 20 bin haneye gidiyoruz. İstanbul'da 260 hastane var. 47 bin hasta yatağımız var, doluluk oranı yüzde 60. Yaklaşık 9 bin yoğun bakım yatağımız var, yoğum bakım yatak kapasitemizin yüzde 70'i dolu. Bu seviyelerin aşağıya düşmesini bekliyoruz. Ülkemizdeki sağlık sistemi dünyanın en iyi sağlık sistemi. Prof. Dr. Murat Dilmener ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastaneleri diğer hastaneleri rahatlatıyor. Yoğun bakımlarımızdaki hastaların yüzde 80'i 50 yaş üzerinde. Yani yaşlı insanların hakları hepimizin üzerinde.