Sağlık Bakanı Fahrettin Koca SON DAKİKA açıkladı! 2 Aralık corona virüsü vaka, hasta sayıları ve koronavirüs tablosu…

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da uyarılarıyla birlikte her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 2 Aralık corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 2 Aralık koronavirüs hasta, vaka ve vefat sayıları tablosu...
2 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 Aralık hasta ve vaka sayılarını açıkladı! İşte 2 Aralık koronavirüs tablosu
TEST SAYISI: 183.624
VAKA SAYISI:.31.923
HASTA SAYISI:6.690
VEFAT SAYISI: 193
İYİLEŞEN SAYISI:4.821
BUGÜN TESPİT EDİLEN 6.690 YENİ HASTAMIZ VAR.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:Bugün tespit edilen 6.690 yeni hastamız var. Mevsim şartları nedeniyle kapalı ortamların kullanımı arttı. Artan aktif hasta sayısını azaltmak için kalabalık, kapalı ve yeterince havalandırılmayan ortamlardan uzak durmalıyız.
DÜNKÜ VERİLER
TEST SAYISI: 180.312
VAKA SAYISI:.30.110
HASTA SAYISI:6.101
VEFAT SAYISI: 190
İYİLEŞEN SAYISI:4.593
TEDBİRLERİN HAYAT KURTARDIĞINI UNUTMAYALIM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 6.101 yeni hastamız var. İyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızı geçmedikçe sağlık sisteminin yükü artmaya devam ediyor. İster zorunlu olsun isterse gönüllü tedbirlerin hayat kurtardığını unutmayalım. Tedbirlere uyalım.