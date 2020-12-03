Son dakika haberi... Şahin-Türeci çiftinin kazandığı para ve gideceği yer belli oldu

Son dakika haberi: Pandemi devam ederken ve birçok ülkede ikinci pikini yaşarken geliştirdikleri koronavirüs aşısıyla isimlerini dünyaya duyuran Türk doktorlar Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci, Amerika Birleşik Devletleri'nde yazılı ve görsel medya organlarında kendilerinden söz ettirmeye devam ediyor. Bu kez de Wall Street Journal gazetesi, Şahin ile Türeci'nin başarısını ve aşıdan elde edecekleri kazanca ilişkin son dakika haberlerini sütunlarına taşıdı.
BM'DEN TÜRK DOKTORLARA ÇAĞRI
Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, aşı geliştiren BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Şahin ve eşi Dr. Türeci'yi 3-4 Aralık'ta BM'de yapılacak COVID-19 Zirvesine davet etti. Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Twitter üzerinden Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile video konferans yoluyla görüştüğü ve tüm dünyaya umut veren başarıları için kendilerini "içten tebrik ettiği" açıklamasında bulundu. Ayrıca Bozkır "3-4 Aralık'ta başkanlık edeceğim BM Genel Kurulu COVID Özel Oturumuna konuşmacı olarak davetimi kabul ettiler" ifadesini kullandı.
"BU BAŞARILI ÇALIŞMANIN ARKASINDA 30 YILLIK EMEK VAR"
Batı'da ilk koronavirüs aşısının, iki Türk bilim insanı tarafından bulunduğu vurgulanan ve internet sitelerinde de son dakika olarak duyurulan makalede, "Bu aşı, çok hızlı geliştirilen bir ilaç ama 30 yıl süren bir çalışmanın emeği" denildi.
Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin geliştirdiği aşıyla ilgili görüşmelerin aralıksız devam ettiğini aktarmıştı...
SON DAKİKA HABERİ AŞIDAN 13 MİLYAR DOLAR KAZANACAKLAR
İki ünlü doktorun projelerinden de bahsedilen haberde, Prof. Dr. Uğur Şahin'in Çin'de ortaya çıkan salgının dünyaya yayılacağını öngördüğü, bütün izinlerini iptal ederek ve haftanın 7 günü aşı formülleri üzerinde çalıştığı ifade edildi. Ayrıca Türk doktorların koronavirüse karşı bulduğu aşının 13 milyar dolardan fazla gelir getireceği eblirtilen makalede çiftin bu miktarı harcayacağı yer de aktarıldı.
KANSERE ÇARE ARAMAK İÇİN KULLANACAKLAR
Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in Pfizer bioNtech olarak bilinen koronavirüs aşısından elde edilecek geliri kanser tedavisi araştırmalarına yatıracağı bilgisi paylaşıldı.
NYT DE SON DAKİKA GEÇTİ: TÜRK ALMAN ÇİFTİ BİZİ KORUYABİLİR
Ayrıca İskenderunlu Türk doktorlarla ilgili koronavirüs aşısı ve çalışmalarına ABD medya devi New York Times da yer verdi. Gazete "Türk doktorların bu başarısı göçmen toplumu olumlu etkileyecektir" derken "Türk-Alman çifti, bizi virüsten koruyabilir" ve "Almanya, niye rahat değil?" başlıklı makalelerle dikkat çekti.
GÖÇMEN KARŞITLIĞI VE IRKÇILIĞA İLAÇ OLABİLİRLER
Makalede, Şahin-Türeci çiftinin hikayesinin son 10 yılda Almanya'da yükselen göçmen karşıtlığına meydan okuyacak nitelikte olduğu vurgulandı. "Eğer göçmen karşıtı duyguları ortadan kaldırabilecek bir şey varsa, bunu kesinlikle dünyayı ölümcül bir virüsten kurtaran bu çift yapardı."