Son dakika haberi: Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama

Koronavirüs (kovid-19) salgınına yakalanan kişi sayısının son günlerde hızla artması nedeniyle yeni tedbirler getirilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kısıtlamalardan en önemlileri hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı oldu. Yaşanan son dakika gelişmelerinin ardından yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı gelecek mi sorusu akıllara geldi. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 31 Aralık Perşembe gününden başlayarak 4 gün sokağa çıkma yasağı gelecek mi sorusuna cevap verdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. İlhan, yılbaşında Bilim Kurulu'nun gündeme getirebileceği Koronavirüs salgınına karşı alınacak önlemlere ilişkin çok önemli açıklamalar yaptı.
''YILBAŞINDA 4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELEBİLİR''
Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yılbaşı ile ilgili Bilim Kurulu'nun gündeme getirebileceği önlemlere ilişkin çok önemli açıklamalar yaptı. İlhan, ''İlhan, 31 Aralık perşembe gününe denk gelen yılbaşı için sokağa çıkma kısıtlamasının alınabileceğini belirterek, "Belki 31 Aralık'tan başlayıp 4 günlük bir kısıtlama söz konusu olabilir
Prof. Dr. İlhan, 31 Aralık perşembe gününe denk gelen yılbaşı için sokağa çıkma kısıtlamasının alınabileceğini belirterek, "Belki 31 Aralık'tan başlayıp 4 günlük bir kısıtlama söz konusu olabilir.
Böylece yılbaşı nedeniyle toplumda insanların hareketliliği de azalmış olur, dışarıda bir araya gelme engellenmiş olur, ev içinde bir araya gelme engellenmiş olur. Bilindiği gibi Ramazan Bayramı'nda da aynı kısıtlamayı yapmıştık. Şimdi 4 gün daha bir kısıtlama ile koronavirüs enfeksiyonunın önü alınmaya çalışılabilir'' dedi.
HAREKETLİLİĞİN AZALTILMASI GEREKİYOR
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan açıklamalarını şöyle sürdürdü "Böylece yılbaşı nedeniyle toplumda insanların hareketliliği de azalmış olur, dışarıda bir araya gelme engellenmiş olur, ev içinde bir araya gelme engellenmiş olur. Bilindiği gibi Ramazan Bayramı'nda da aynı kısıtlamayı yapmıştık. Şimdi 4 gün daha bir kısıtlama ile koronavirüs enfeksiyonunın önü alınmaya çalışılabilir" dedi.
HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA?
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağını açıklarken, hafta içi de belirli saatlerde bu kısıtlamanın olacağını belirtti. Erdoğan, ''Yeni bir karar alınıncaya kadar (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.'' dedi
Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek suretiyle;
1. TBMM üyeleri ve çalışanları,
2. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil),
3. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki
din görevlileri,
4. Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar
5. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,
6. Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),
7. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,
8. Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar,
9. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,
10. Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,
11. Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,
12. Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar,
13. Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri ile bu yerlerin görevlileri ve gönüllü çalışanları, 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemizle oluşturulan Hayvan Besleme Grubu üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,
14. İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,
15. Gazete, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları,
16. Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar,
17. Sebze/meyve ve su ürünleri toptancı halleri ile buralarda çalışanlar,
18. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri, üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ile buralarda çalışanlar,
19. Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,