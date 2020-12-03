Son dakika: Özel anaokulları ve kreşler kapandı mı? Bakanlık resmi yazıyı gönderdi...

Koronavirüste ikinci dalga tüm dünyayı etkisi altına alırken, tedbirler Avrupa ülkeleri başta olmak üzere neredeyse bütün ülkelerde sıklaştırıldı. Türkiye de, artan koronavirüs vakaları sonrası sert ve etkili tedbirleri hayata geçirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası yaptığı açıklamada, alınan tüm önlemleri duyurdu. Önlemler arasında anaokulları, anasınıfları vb. eğitim faaliyetleriniin uzaktan eğitim olarak sürdürülmesi de yer aldı.
"ÖZELLER AÇIK KALACAK" İDDİASI
Başkan Erdoğan açıklamasında, resmi ve özel ayrımı yapmaksızın anaokulları ve anasınıflarının yüz yüze eğitim faaliyetlerine bir süre ara verileceğini belirtti. Ancak birçok özel anaokulu, açıklamanın resmi anaokullarını bağladığını öne sürerek eğitime devam kararı aldı.
Velilere mesajlar ve mailler ile duyurulan kararlar sonrası sosyal medyada da konu çokça tartışıldı.
BAKANLIK SON NOKTAYI KOYDU
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuya ilişkin bir açıklama gelmezken, bugün NTV'de yer alan haberde Valiliklere özel okulların da yüz yüze eğitime ara vermesi gerektiğine ilişkin yazı göderildiği bildirildi.
Bakanlığın son yazısının okullara ulaşmasının ardından, özel okulların da faaliyetlerini uzaktan eğitim şekilde sürdüreceği belirtiliyor.
Valiliklerin karara uyulup uyulmadığını tespit etmek için çalışma başlatarak incelemelerde bulunacağı aktarıldı.Bilim Kurulu üyesi Özlü SON DAKİKA açıkladı! Sokağa çıkma yasağı ve koronavirüs aşısı... Yeni kısıtlamalarla ilgili SON DAKİKA HABERİ: 81 ilde geçerli olacak! Ceza yememek için dikkat SON DAKİKA: Sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş gelişme! İçişleri Bakanlığı genelgesine göre sokağa çıkma yasağı saatleri - Yasak kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?