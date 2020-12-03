Son dakika: Özel anaokulları ve kreşler kapandı mı? Bakanlık resmi yazıyı gönderdi...

"ÖZELLER AÇIK KALACAK" İDDİASI

Başkan Erdoğan açıklamasında, resmi ve özel ayrımı yapmaksızın anaokulları ve anasınıflarının yüz yüze eğitim faaliyetlerine bir süre ara verileceğini belirtti. Ancak birçok özel anaokulu, açıklamanın resmi anaokullarını bağladığını öne sürerek eğitime devam kararı aldı.

Velilere mesajlar ve mailler ile duyurulan kararlar sonrası sosyal medyada da konu çokça tartışıldı.