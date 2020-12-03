STK’lardan Akar ve TSK’ya destek ziyareti

TÜRK Silahlı Kuvvetleri aleyhindeki sözlere tepki gösteren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki, Türkiye'de örgütlü STK temsilcilerinden oluşan heyet, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesine destek ziyaretinde bulundu. Milli Savunma Bakanı Akar "Birilerinin egosu doğrultusunda böyle cümleler kullanması çok yanlış. Adalete bunun cevabını verecek ama keşke çıkıp özür dilerim deseydi" diye konuştu. Akar, tartışma konusu olan tank-palet fabrikasıyla ilgili de "Mülkiyeti Bakanlığın. Siyasi tartışma malzemesi olamaz" açıklaması yaptı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de "Bir milletvekilinin Silahlı Kuvvetlerimiz için bu ifadeyi kullanması hiç hoş olmamıştır, çok yanlıştır" dedi. ANKARA