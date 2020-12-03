Terör yuvalarına nokta obüs atışı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) dün akşam saatlerinde Suriye'nin Ayn İsa bölgesini obüs toplarıyla yoğun ateş altına aldı. Türkiye'de terör eylemleri gerçekleştirmek için sınırı geçmeye çalışan PKK terör örgütü mensuplarının son günlerde sıkça kullanmaya çalıştığı güzergah yerle bir edildi. Teröristlerin toplandığı Ayn İsa'daki bölgeyi tespit eden TSK yine sızma girişimi için plan yapan teröristlerin üstüne bomba yağdırdı. Obüs toplarının kullanıldığı operasyonda Rus askeri birliklerinin de bölgeyi terk etmesi dikkat çekti.