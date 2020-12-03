Ünlü siyasetçiye üvey anneye yaklaşmama cezası

Demokrat Parti Ulusal Güçler (DPUG) Girne Belediye Başkan adayı Başak Tekerek'in babası Ali Hören, Şule Hören ile 9 yıl önce evlendi ve çift İstanbul Kağıthane'de yaşamaya başladı. Tekerek ve kardeşlerinin üvey annesiyle arasındaki ilişki iyiydi. Geçtiğimiz günlerde anne ve babası arasındaki ilişkide sıkıntılar yaşanmaya başladı. İddiaya göre Hören, eşiyle arasının açılmasını Başak Tekerek'e bağlıyordu. İkili arasında sözlü tartışmalar meydana geldi.

KORUMA KARARI ALDIRDI

Bunun üzerine Aile Mahkemesi'ne başvuran Şule Hören, Başak Tekerek'e karşı tedbir talebinde bulundu. Aile Mahkemesi, talebi kabul ederek bir ay süreyle Tekerek'in, üvey annesine karşı şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.

SAVICLIĞA BAŞVURDU

Karar taraflara tebliğ edildikten sonra iddiaya göre Tekerek'e babasından bir mesaj geldi. Mesajda, 'Çok acele bana gel. Şule artık taşınıyor' yazıyordu. Kendisine gelen mesaj sonrası abisini arayan Tekerek, üvey annesinin oyun oynadığını babasının böyle bir mesaj atmasının mümkün olmayacağını kendisini polise yakalatmaya çalıştığını söyledi. Tekerek bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak üvey annesinin cezalandırılmasını istedi.