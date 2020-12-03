Uzmanlar uyarıyor: "Gençlerin de Kovid 19'a yakalanma ihtimali yükseldi"

DEVLETİN İMKANLARI VE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÜSTÜN GAYRETLERİYLE...

Hasta sayısının son dönemde artmasından ötürü sağlık sisteminde bazı dönemlerde aksaklık yaşanabildiğine dikkati çeken Sezikli, şöyle devam etti: "Devletin imkanları ve sağlık çalışanlarının üstün gayretiyle çözümler geliştiriyoruz. Gerektiği yerde ilçe hastanelerimizi ya da Göğüs Hastalıkları Hastanesini kullanarak hastalarımıza tedavi vermeye çalışıyoruz. İlçelerimize klinik olarak daha hafif hastaları sevk etsek de sağlık kapasitemiz sınırlı. Bu, hem ilimiz hem ülkemiz ve dünya için geçerli. Burada önemli olan hastanemize başvuran hasta sayısını azaltmak. Burada halkımıza çok büyük görev düşüyor çünkü bu hastalıktan korunmanın en önemli yolunun maske, mesafe ve hijyen olduğunu biliyoruz. Hasta sayımız azalırsa sağlık sistemimiz de rahatlamaya başlayacak. İlimizde de ilçe sevklerini azaltarak yoğun bakım sayılarını azaltacağız. Sağlık çalışanlarımızın yoğun süreçteki yorgunluğunu göz önüne alarak halkımızın mümkün olduğunca bu hastalıktan korunmak için maske, mesafe ve hijyen konusunda dikkatli olmasını istiyoruz."