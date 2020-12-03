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’da operasyonu! 32 kilo 981 gram ele geçirildi

’ın Gürpınar ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta 32 kilo 981 gram ele geçirildi.

İHA
Giriş Tarihi: 3.12.2020 09:53 Son Güncelleme: 3.12.2020 09:54 ABONE OL
Van’da uyuşturucu operasyonu! 32 kilo 981 gram ele geçirildi
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Gürpınar ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan aramada; 55 paket halinde 28 kilo 772 gram eroin ve 8 paket halinde 4 kilo 209 gram metamfetamin olmak üzere toplam 32 kilo 981 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak M.R.A. isimli şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli hakkında tanzim edilen tahkikat evraklarının tamamlanmasının ardından adli makamlara çıkarılacaktır" denildi.
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Van’da uyuşturucu operasyonu! 32 kilo 981 gram ele geçirildi
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