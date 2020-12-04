Bakan Karaismailoğlu ve Gaziantep Milletvekillerinden kritik görüşme

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu ile TBMM'de bir araya gelen milletvekilleri başta ticaret olmak üzere turizm ve kalkınma alanlarında Gaziantep'i yeni ve farklı boyutlara taşıyacak Amanos Tüneli, hava limanı ve hızlı tren gibi konularda önemli temaslarda bulundular.

Gaziantep-Nizip-Birecik, Nizip-Karkamış, Nurdağı-Gaziantep arası yol projelerinin de gündeme geldiği önemli görüşmede Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarının ardından Amanos Tüneli projesine hız verdiklerini, Tünel'in proje çalışmalarının devam ettiğini ve kendilerinin de projeyi önemseyip sahiplendiklerini dile getirdi.

Hızlı tren projesinin Gaziantep'i heyecanlandırdığı kadar kendilerini de heyecanladırdığını ifade eden Karaismailoğlu Gaziantep Havalimanı Projesine de hız kesmeden devam edildiğinin altını çizdi.

Gaziantep-Nizip-Birecik ile Nizip-Karkamış yol çalışmalarını hızlandırdıklarını ve programa alınan Nurdağı-Gaziantep yol projesi ile ilgili hazırlıklıklarını da sürdürdüklerini vurgulayan Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu Gaziantep Ulaşım yatırımlarını önemsediklerini ve yakından takip ettiklerini ifade etti.

Amanos Tüneli Projesinin sadece Gaziantep için değil bölge şehirleri Kilis, Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş için de önem arzettiğini dile getiren AK Parti Milletvekilleri ise Amanos Tüneli projesinin bölgesel bir kalkınmayı ve ihracatı tetikleyeceğini ifade ederek: "Projeye olan yakın ilgilerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve projeden bir Gaziantepli kadar heyecan duyan Ulaştırma Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'na Gazi şehrimiz ve bölgemiz adına şükranlarımızı sunuyoruz" dediler.