Bakanlar Şanlıurfa’da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa Ceylanpınar'a geldi.

Bakan Soylu ve Pakdemirli, Ceylanpınar´da bulunan TİGEM arazisinde biçerdöver kullanıp mısır hasadı yaptı.

Bakan Soylu ve Bakan Pakdemirli, helikopterle geldikleri Ceylanpınar'da Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Bakan Soylu ve Bakan Pakdemirli, TİGEM işletmesine geçti.

Bakan Soylu biçerdöver kullanarak mısır hasadı yaptı. Bakanlar daha sonra Osmaniye'ye hareket etti.