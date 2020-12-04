Çanakkale merkeze bağlı Kepez Belediyesi'nin alt yapı ve kanalizasyon işlerini İller Bankası'ndan gelen hibe ve krediyle tamamlamasına rağmen vatandaştan yüksek oranda katkı payı toplamaya çalışması meclis gündemine de taşındı. Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı 1. Oturumunda söz alan Ak Parti Meclis Üyesi Serkan Kale'nin katkı payı oranlarında indirim talebine itiraz eden Başkan Arslan'ın skandal sözleri meclis gündemine damgasını vurdu. Ak Partili Meclis üyelerinin imar işlerine gönderdikleri yazıya aylardır yanıt alamadıklarını söylemesine itiraz eden Başkan Arslan, "Kim neyi yazıyor, kim neyi beğeniyor. Hepsini biliyorum Hepsi arşivde. Gün geldiğinde koyarım önünüze" demesi meclis sıralarında soğuk rüzgârların esmesine neden oldu.

CHP'li başkan herkesi fişlemiş! Meclis toplantısında skandal tehdit | Video

KATKI PAYLARI GÜNDEME GELDİ

Kepez Belediyesi'nin Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Gündem dışı söz alan Ak Parti Kepez Belediye Meclis Üyesi Vildan Uysal, Serkan Kale ve Hüseyin Dalaklı, Hamidiye Mahallesi'nde istenen katkı paylarının pandemi sürecinde ertelenmesini ve katkı payı oranlarında indirime gidilmesini gündeme getirdi. Önergenin gündeme taşınması oy birliğiyle kabul edilirken, Başkan Arslan'ın Ak Parti Belediye Meclis üyesi Serkan Kale ile girdiği polemik gündeme damgasını vurdu.

"ERTELEYEMEYİZ" DEDİ

Ak Partili Meclis üyelerinin katkı payı oranlarına indirim talebinin kabul edilir olmadığını savunan Başkan Arslan, 4 eşit taksitle alınan katkı paylarının ertelenmesinin de kesinlikle mümkün olmadığını söyledi. Katkı payı oranında değişikliğe gidilmesinin yasal olmadığını savunan Belediye Başkanı Birol Arslan, bu konuda Ak Partili Meclis üyelerini vatandaşlarını yanlış bilgilendirmekle suçladı.

"ALMAYIN DEMİYORUZ"

Başkanın açıklamalarının ardından söz alan Ak Parti Meclis Üyesi Serkan Kale, " Başkanım biz katkı payı almayın demiyoruz. Alınmasının yasal olduğunu da biliyoruz. Bunu nasıl hesapladığınızı soruyoruz. Katkı payı binde kaç oranında alınıyor. Vatandaşlar bize gelerek bu konuda bilgilenmek istediklerini söylüyorlar. Ve katkı paylarının astronomik rakamlara ulaştığını söylüyorlar. İkinci kez alındığını bile iddia edenler var. Bunlar doğru mu ? Ayrıca yüzde 50si hibe ile yapılan bir projede bu kadar katkı payının çıkması doğal mı?" diye konuştu.

"BEN ALMAKTAN MUTLU DEĞİLİM"

"Katkı payı almaktan mutlu olmadığını" ileri süren Başkan Arslan, "Ben bunun hesap formülünü bilmem, bunun hesabını fen işleri müdürüm yapmıştır. O bölgeye yapılan yatırım maliyetine bakılmıştır. Emin olun bu durumdan bende memnun değilim" dedi.

"HEPSİ ARŞİVİMDE"

Meclis toplantısında Ak Partili Meclis üyelerinin Fen işleri Müdürlüğü'ne yazdığı mektuba yanıt alamamaları da gündeme geldi. Bu duruma sinirlenen Başkan Arslan, "Basın da çıktı, Biz Birol Arslan'dan bilgi talep ettik Belediye bu bilgileri vermiyor diye bir sürü haber çıktı. Haftaya geldiğinde çıkartırım koyarım önüne. Benim hepsi arşivimde. Kim ne yazıyor, kim neyi beğeniyor, kim neyi izliyor biliyorum." demesi başkan herkesi fişlemiş iddialarını gündeme getirdi.