Bir aile daha evladına kavuştu

Terör örgütü PKK içinde faaliyet yürütürken, ikna çalışmalarıyla teslim olan örgüt mensubu, Muş'ta ailesi ile kucaklaştı. Ailesi ile buluşturulan ve devletin şefkatli ellerine sığındığını ifade eden örgüt mensubu, "Anladım ki orada bulunanların tamamı kandırılarak dağa götürülüyor, onlar da bize böyle iyi davranıldığını bilseler ve sizleri tanısalar bir yolunu bulup örgütün elinden kaçacaklar" dedi. Örgüt mensubu, kandırılarak önce İstanbul HDP il binasına götürüldüğünü ve oradan da Diyarbakır ve Mardin üzerinden örgüte katıldığını ifade etti. Diğer taraftan İçişleri Bakanlığı, örgütten kaçan 2 teröristin de teslim olduğunu açıkladı. Böylece bu yıl ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 218'e ulaştığı bildirildi./SABAH