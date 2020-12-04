Erdoğan’dan Uğur Şahin ve Özlem Türeci’ye tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Kovid-19'la Mücadele Özel Oturumu'na bir video mesaj gönderdi. Erdoğan şunları söyledi:Dünya, aşı üretimi kapsamında gelen haberlere ümit bağlamıştır. Bu vesileyle, aşı çalışmalarında önemli bir başarıya imza atan, Prof. Uğur Şahin'i ve Dr. Özlem Türeci'yi huzurlarınızda tebrik ederim. Türkiye olarak yürüttüğümüz, 12'si Dünya Sağlık Örgütü listesinde bulunan 16 aşı çalışmasından birinin insan denemelerine başlanmasından da büyük memnuniyet duyuyoruz.Ülkemizin öncülük ettiği çabalar neticesinde 2021 senesi, Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı" ilan edilmiştir. Bu kapsamda, dünyanın dört bir yanında fedakârca görev yapan tüm sağlık çalışanlarına şükranlarımı iletiyorum.Güçlü tarım, gıda ve imalat sektörümüz, şehir hastanelerimiz, tecrübeli ve özverili sağlık çalışanlarımız, kuşatıcı sosyal güvenlik sistemimiz, bu süreçte ülkemizin en önemli avantajları olmuştur.Kovid-19 hastalığının bir süre daha bizimle olacağının farkındayız. Bu süreçte sadece salgınla değil, aynı zamanda artan İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı ve ırkçılıkla da mücadele edilmesi gerekiyor. Salgının bize hatırlattığı bir diğer husus da Birleşmiş Milletler sisteminin günümüz tehdit ve ihtiyaçları ışığında reforma tabi tutulması gereğidir. ANKARA