HES kodu dönemi olumlu sonuçlar vermeye başladı

Adalet Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında adliyelere ve istinaf mahkemelerine HES koduyla giriş yapılması şartı getirilmişti. İstanbul Adalet Saray'ı girişleri için uygula dün itibariyle faaliyet göstermeye başlamıştı.

KARANTİNAYLEN ADLİYEYE GİRMEK İSTEDİLER

HES kodlarıyla giriş yapıldığı esnada S.A., H.A ve K.B isimli şahısların Kovid-19 virüsü taşımalarına rağmen adliyeye giriş yapmak istedikleri güvenlik görevlileri tarafından tespit edildi. Şahıslar hakkında karantinayı ihlal ettikleri için idari işlem başlatılırken 3.186 lira ceza kesilerek evlerine sevk edildi.