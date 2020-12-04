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'da feci ! Başına gelene şaştı kaldı

Şişli Piyalepaşa Bulvarında otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden lüks araç sürücüsü, önündeki kamyonete çarptıktan sonra refüjdeki demir korkulukları parçaladı. Kazada, otomobilin çarptığı kamyonet yola savrularak yan yattı. Şaşkına dönen iki sürücü kazadan yara almadan kurtulurken Çağlayan istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

DHA
Giriş Tarihi: 4.12.2020 15:35 Son Güncelleme: 4.12.2020 15:48 ABONE OL
İstanbul'da feci kaza! Başına gelene şaştı kaldı

, Şişli Piyalepaşa Bulvarı Çağlayan istikametinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi.

İstanbul'da feci kaza! Başına gelene şaştı kaldı

İddialara göre, otomobil sürücüsü Canberk Alaş henüz belirlenemeyen bir nedenle aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek önce önündeki kamyonete daha sonra refüjdeki demir korkuluklara çarptı.

İstanbul'da feci kaza! Başına gelene şaştı kaldı

Otomobilin çarptığı kamyon yol kenarındaki ağacı devirerek yan yattı.

İstanbul'da feci kaza! Başına gelene şaştı kaldı

Kazada iki sürücü de kendi imkanları ile araçlarından çıktı.

İstanbul'da feci kaza! Başına gelene şaştı kaldı

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

İstanbul'da feci kaza! Başına gelene şaştı kaldı

Piyalepaşa Bulvarı üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul'da feci kaza! Başına gelene şaştı kaldı

Polis ekipleri, trafiği yönlendirdi.

İstanbul'da feci kaza! Başına gelene şaştı kaldı

nedeniyle bir süre tek şeritten verilen trafik, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

İstanbul'da feci kaza! Başına gelene şaştı kaldı

Görgü tanığı Necip Yalçın "Ben yukarıdan geliyordum. Otomobil arkadan gelerek kamyonete vurdu.

İstanbul'da feci kaza! Başına gelene şaştı kaldı

Daha sonra demir korkulukları parçaladı. İki taraf ta araçlarda tek başınaydı. Yaralı kimse yok. Çok geçmiş olsun" dedi.

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İstanbul'da feci kaza! Başına gelene şaştı kaldı
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