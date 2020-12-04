Kaftancıoğlu’ndan travma bahanesi

CHP'nin taciz ve tecavüz skandallarına ses çıkarmayıp, gelen şikayetlerin üstünü örten CHP İstanbul İl Örgütü Canan Kaftancıoğlu, kendisini eleştiren eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ve eski yöneticilerin eleştirilerine maruz kalan Kaftancıoğlu, tecavüz skandallarına ses çıkarmadı.
Tacizler karşısında sessizliğini koruyan Kaftancıoğlu, AK Parti Edirne Milletvekili ve TBMM Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Başkanı Dr. Fatma Aksal'ın "Tecavüzden tutuklanan CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcını protesto etmek isteyenlere Canan Kaftancıoğlu izin vermemiş. Her fırsatta Kadın Hakları konusunda ahkam kesenler, söz konusu kendi tecavüzcüleri olunca olayı örtbas etmeye çalışıyorlar" ifadelerine karşı, Kaftancıoğlu mağdurların psikolojisini koruduğunu iddia etti.
'MAĞDURLARIN ŞİKAYETİNİ UMURSAMADI'
Kaftancıoğlu, Dr. Aksal'ın paylaşımına karşılık, "Ne mutlu ki partimizin kadın konusundaki tavrı nettir. Anında gereğini yaparken bir yandan da mağdurun psikolojisini anlar, travmasını katlayarak artıracak işler yapmaz ve mağdurun haklı taleplerine olması gereken hassasiyeti göstererek daha fazla mağdur olmasına vesile olmaz. Kadın kimliğinizle bu süreçlerde en dikkat etmemiz gereken şeylerden birinin de mağduru daha fazla travmatize etmeyecek işlerden kaçınmak olacağınızı hissedeceğinizi düşündüğüm için yazıyorum. Kimi erkeklerin anlamakta zorlandığı bu hususu biz kadınlar anlayabiliriz ancak" diyerek cevap verdi. Ancak mağdur kadınlar, uğradıkları taciz ve tecavüz olaylarına karşı Kaftancıoğlu'nun engellemeleri ve tacizlerin artarak devam etmesinden dert yanarak son çare olarak sosyal medyayı görüp tüm Türkiye'nin konulardan haberdar etmesini görmezden geldi.
'PİŞKİNLĞİN BU KADARI!'
Kaftancıoğlu'nun skandal açıklamasına karşı Dr. Aksakal, "Pardon Canan Kaftancıoğlu! Yöneticinizin faili olduğu son cinsel istismarda mağduru korumak maksatlı mı vakayı 'operasyon' olarak nitelediniz? Tekrar ediyorum ikiyüzlü yaklaşımlarla 'kadına şiddet' konusunda da yol alınamaz" cevabını verdi. Kaftancıoğlu'nun paylaşımına yüzlerce vatandaş, "Mağdurlar, sizin sessiz kalmanızdan ve olayları örtbas etmenizden sıkılıp son çare olarak sosyal medyayı kurtuluş yolu olarak görmüş siz hala travma edebiyatı yapıyorsunuz" şeklinde eleştiriler yöneltirken AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Serap Yaşar ise "Kadın kimliğinizle"akıl vereceğinize işinizi yapın ve suçluyu korumaktan vazgeçin. Pişkinliğin bu kadarı!" diyerek Kaftancıoğlu'na tepki gösterdi.