Kaftancıoğlu’ndan travma bahanesi

'MAĞDURLARIN ŞİKAYETİNİ UMURSAMADI'

Kaftancıoğlu, Dr. Aksal'ın paylaşımına karşılık, "Ne mutlu ki partimizin kadın konusundaki tavrı nettir. Anında gereğini yaparken bir yandan da mağdurun psikolojisini anlar, travmasını katlayarak artıracak işler yapmaz ve mağdurun haklı taleplerine olması gereken hassasiyeti göstererek daha fazla mağdur olmasına vesile olmaz. Kadın kimliğinizle bu süreçlerde en dikkat etmemiz gereken şeylerden birinin de mağduru daha fazla travmatize etmeyecek işlerden kaçınmak olacağınızı hissedeceğinizi düşündüğüm için yazıyorum. Kimi erkeklerin anlamakta zorlandığı bu hususu biz kadınlar anlayabiliriz ancak" diyerek cevap verdi. Ancak mağdur kadınlar, uğradıkları taciz ve tecavüz olaylarına karşı Kaftancıoğlu'nun engellemeleri ve tacizlerin artarak devam etmesinden dert yanarak son çare olarak sosyal medyayı görüp tüm Türkiye'nin konulardan haberdar etmesini görmezden geldi.