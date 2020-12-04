Kazan Vadisi’nde PKK’ya büyük darbe

Teröristler tarafından güvenlik güçlerine yönelik saldırı amacıyla sığınaklara gizlenmiş çok sayıda silah ele geçirildi

Çukurca İlçesi Kazan Vadisi bölgesinde 39 tim ve 585 personel ile gerçekleştirilen büyük çaplı "Yıldırım-2 Cilo/Kazan Operasyonu" kapsamında 3 adet sığınak bulundu. Teröristlere ait sığınakta alınan güvenlik önlemin ardından komandolar tarafından arama yapıldı. Aramalarda, operasyon birliklerine ve araçlara eylem yapmak maksadıyla gizlenmiş silah, patlayıcı, mühimmatlar bulundu.

Sığınaklarda ele geçirilen malzemeler ise şöyle:

3 adet Kaleşnikof Tüfeği, 7 adet Kaleşnikof Tüfeği Şarjörü, 1 adet Kanas Keskin Nişancı Tüfeği Şarjörü, 170 adet (14,5 mm) Doçka mühimmatı, 85 adet (12,7 mm) Uçaksavar mühimmatı, 3 adet sim kartsız cep telefonu, 3 adet pil bloğu, 2 adet sırt çantası, 2 adet küçük tüp, 1 adet jeneratör, 4 adet uyku tulumu, 1 adet termal şemsiye, 2 adet sedye, 2 adet EYP (El Yapımı Patlayıcı) kablosu, 1 adet yağmurluk, 1 adet çadır, 2 adet uydu alıcısı, 1 adet telsiz ve 1 adet poster."

Mardinli kahraman Uzman Çavuş Mehmet Altun, teröristlerin sızmasını engellerken hainlerin açtığı ateşle şehit olmuştu. Operasyona onun adı verildi.