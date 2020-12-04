Kod adı ‘Baruda’ydı! Silahlarla suçüstü yakalandı

İstanbul'da "Baruda" kod adıyla ruhsatsız silah satışı yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu bir kişi operasyonla yakalandı. Şüphelinin evinde üç ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Beylikdüzü'nde yasa dışı silah ticareti yapan bir kişi, İstanbul Polisi'nin yürüttüğü çalışmaların ardından gözaltına alındı. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; "Baruda" kod adıyla internet üzerinden yasa dışı silah satışı yaptığı tespit edilen M.A.'yı takibe aldı. Alıcı rolüne bürünen sivil polisler şüpheliyle pazarlık yaptı.





SUÇÜSTÜ YAKALANDI



Pazarlığı tamamlayan Beylikdüzü Polisi, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Sözleşilen adrese baskın düzenleyen polisler, şüpheli M.A.'yı gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda üç ruhsatsız tabanca, üç şarjör, altı mermi, 11 gram Esrar maddesi ve 0.5 gram "Skunk" adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli M.A. hakkında "Ruhsatsız silah imalatı ve ticareti" suçundan işlem yapıldı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.