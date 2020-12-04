Saldırdı, taciz etti duvara vurdu

Tanık Volkan A., Maltepe Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne verdiği ifadesinde Z.Y.'nin (23) hem darp hem de taciz edildiğini belirtti. Volkan A.,"Olay günü 23.00'te Umut Karagöz ve Z.Y. bana geldi. Kıyafetlerinde kan vardı. Kavga ettiklerini söylediler. Z.Y., Umut'a 'Bana neden saldırdın?' dedi. Umut da 'Sen de benim kafamda bardak kırdın' dedi. Z.Y.'yi evine götürdüm. Yolda 'Bana saldırdı, taciz etti, zorla tecavüz etmeye kalktı, kafenin tuvaletinde yaptı bunları, kafamı defalarca duvara vurdu' dedi." ifadelerine yer verdi.

Genç kızdan tüyler ürperten ifade! Önce darp sonra tecavüz









