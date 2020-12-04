Son dakika haberi: Bilim Kurulu üyesinden flaş sokağa çıkma yasağı açıklaması! Yılbaşında 4 günlük kısıtlama olacak mı?

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Son dakika haberi: üyesinden flaş açıklaması! Yılbaşında 4 günlük kısıtlama olacak mı?

Türkiye’de etkisini hızla arttıran Koronavirüs (kovid-19) salgını yeni tedbirleri beraberinde getirdi. İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgede hafta içi belirli saatlerde gelirken, hafta sonu ise yasağın tüm gün olacağı belirtildi. Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı gelecek mi sorusu ise akıllara gelmeye başladı. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan’dan bu konu hakkında flaş bir son dakika açıklaması geldi. İşte Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. İlhan’ın yaptığı açıklamalar…

Giriş Tarihi: 4.12.2020 07:29 Son Güncelleme: 4.12.2020 07:35 ABONE OL
Son dakika haberi: Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama

Koronavirüs (kovid-19) salgınına yakalanan kişi sayısının son günlerde hızla artması nedeniyle yeni tedbirler getirilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kısıtlamalardan en önemlileri hafta içi ve hafta sonu oldu. Yaşanan son dakika gelişmelerinin ardından yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı gelecek mi sorusu akıllara geldi. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 31 Aralık Perşembe gününden başlayarak 4 gün sokağa çıkma yasağı gelecek mi sorusuna cevap verdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ? BİLİM KURULU ÜYESİNDEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. İlhan, yılbaşında 'nun gündeme getirebileceği Koronavirüs salgınına karşı alınacak önlemlere ilişkin çok önemli açıklamalar yaptı.

Son dakika haberi: Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama

''YILBAŞINDA 4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELEBİLİR''

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yılbaşı ile ilgili 'nun gündeme getirebileceği önlemlere ilişkin çok önemli açıklamalar yaptı. İlhan, ''İlhan, 31 Aralık perşembe gününe denk gelen yılbaşı için sokağa çıkma kısıtlamasının alınabileceğini belirterek, "Belki 31 Aralık'tan başlayıp 4 günlük bir kısıtlama söz konusu olabilir

Son dakika haberi: Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama

Prof. Dr. İlhan, 31 Aralık perşembe gününe denk gelen yılbaşı için sokağa çıkma kısıtlamasının alınabileceğini belirterek, "Belki 31 Aralık'tan başlayıp 4 günlük bir kısıtlama söz konusu olabilir.

Son dakika haberi: Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama

Böylece yılbaşı nedeniyle toplumda insanların hareketliliği de azalmış olur, dışarıda bir araya gelme engellenmiş olur, ev içinde bir araya gelme engellenmiş olur. Bilindiği gibi Ramazan Bayramı'nda da aynı kısıtlamayı yapmıştık. Şimdi 4 gün daha bir kısıtlama ile koronavirüs enfeksiyonunın önü alınmaya çalışılabilir'' dedi.

Son dakika haberi: Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama

HAREKETLİLİĞİN AZALTILMASI GEREKİYOR

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan açıklamalarını şöyle sürdürdü "Böylece yılbaşı nedeniyle toplumda insanların hareketliliği de azalmış olur, dışarıda bir araya gelme engellenmiş olur, ev içinde bir araya gelme engellenmiş olur. Bilindiği gibi Ramazan Bayramı'nda da aynı kısıtlamayı yapmıştık. Şimdi 4 gün daha bir kısıtlama ile koronavirüs enfeksiyonunın önü alınmaya çalışılabilir" dedi.

Son dakika haberi: Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağını açıklarken, hafta içi de belirli saatlerde bu kısıtlamanın olacağını belirtti. Erdoğan, ''Yeni bir karar alınıncaya kadar (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.'' dedi

Son dakika haberi: Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek suretiyle;

1. TBMM üyeleri ve çalışanları,

2. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil),

3. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki

din görevlileri,

4. Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar

Son dakika haberi: Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama

5. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,

6. Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

7. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,

8. Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar,

Son dakika haberi: Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama

9. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

10. Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,

11. Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

12. Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar,

13. Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri ile bu yerlerin görevlileri ve gönüllü çalışanları, 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemizle oluşturulan Hayvan Besleme Grubu üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,

14. İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

Son dakika haberi: Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama

15. Gazete, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları,

16. Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar,

17. Sebze/meyve ve su ürünleri toptancı halleri ile buralarda çalışanlar,

18. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri, üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ile buralarda çalışanlar,

19. Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

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Son dakika haberi: Bilim Kurulu üyesinden flaş sokağa çıkma yasağı açıklaması! Yılbaşında 4 günlük kısıtlama olacak mı?
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