Son dakika haberi: İzmir'de korkutan deprem! Kuşadası Körfezi'ndeki depremin şiddeti açıklandı...

Son dakika haberi... İzmir ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'dan gelen son dakika açıklamasına göre depremin büyüklüğü 4.1 olarak belirtildi. AFAD verilerine göre saat 12.34'te Ege Denizi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken, İzmir ve çevresinde de sarsıntı hissedildi. Depremin aynı şekilde Manisa, Aydın, Uşak gibi şehirlerde de hissedildiği açıklandı.

AFAD'DAN İZMİR DEPREMİ AÇIKLAMASI

AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre depremin merkezinin Yunanistan'ın Samos Adası olduğu ifade edildi. İzmir'de yaşanan deprem Manisa, Aydın, Çanakkale gibi çevre illerden de hissedildi.

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