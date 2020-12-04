Son dakika haberi: Koronavirüs felç bıraktı! 'Çok çok tehlikeli' diyerek kabus gibi günleri anlattı.





"Covid hakkında şunu söyleyeceğim; iyi oldum demek tamamen yanlış bir yanılgı"

Covid-19 enfeksiyonunun çok ağır bir hastalık olduğunu bildiğini ve sağlık çalışanlarının bu hastalıkla cansiperane şekilde savaştığını vurgulayan Bilgiç, "Aşağı yukarı 45 gündür buradayım. İşte ellerim yavaş yavaş açılmaya başladı. Ellerle bir şeyler yapmaya çalışıyorum, kahvaltımı yapıyorum, yemeğimi yiyorum. Ama ayaklarda henüz hiçbir şey yok, işte ona devam ediyoruz. Bakalım onu biraz zamana bıraktık. İnşallah o da belli bir süre sonra iyi olacak. Fakat bu Covid hakkında söyleyeceğim; çok tehlikeli bir hastalık. Yani iyi oldum demek tamamen yanlış bir yanılgı. Ne kadar ki insan iyi olursa olsun mutlaka bunu muhafaza etmeli. Mutlaka maskeyi takmalı, mutlaka sosyal mesafeyi ayarlamalı, hijyenik durumları mutlaka yapmalı. Yani çok çok tehlikeli bir şey bu. Yani gerçekten mahvediyor, her tarafı mahvederek gidiyor" diye konuştu.



"Ben gayet iyiydim ve gayet iyide korunuyordum, ama nasıl yakalandım bilemiyorum"

Covid-19 hastalığına eşi ile birlikte yakalandıklarını belirten Bilgiç, eşinin evde rahat bir şekilde hastalığı atlatmasına karşın hastalığın kendisinde çok ağır bir tahribat oluşturduğunu söyledi. Bilgiç, "Ben gayet iyiydim ve gayet iyide korunuyordum, ama nasıl yakalandım bilemiyorum. Çok erken teşhisle de geldim oda bir avantajdı benim için. İşte buna rağmen hanım da yakalandı. Hanım da pozitif çıktı, ben de pozitif çıktım. Hanım evde tedavi oldu. O gayet iyi Allah'a şükür. Fakat maalesef ben böyle oldum. Beni böyle çok tahrip etti. Yani gerçekten büyük bir tahribat bıraktı bende. Şuanda inşallah tedavilerle eski gücüme dönmeye çalışıyorum. Yani burada hastane fevkalade hizmet veriyor. Tedavilerim çok güzel yapılıyor. Hiç aksamıyor işte zamana bıraktık inşallah zaman içinde belli neticeye ulaşırız" ifadelerini kullandı.