Son dakika haberi: Uzman isimden corona belirtileri için kritik açıklama! Corona virüs mü grip mi? Yemek yerken...

"Bunun için özellikle genç nüfusta çok kaygılanmamak gerekir. Kaygı düzeyini artıran şey ise bu öksürüğün ateşle beraber seyretmesi ve kendisini birkaç gün ile sınırlamadan ilerlemesi durumudur. Hastanın genel durumunu bozuyor, göğüs ağrısı ve nefes darlığı eşlik ediyor ya da sonradan eklendiyse hasta vakit kaybetmeden doktora başvurmalıdır."

Düger, öksürüğün ne zaman başladığı, birden mi yoksa yavaş yavaş mı geliştiği, vasıf değişikliği olup olmadığı, öksürüğü etkileyen durumların varlığı gibi etmenlerin önem teşkil ettiğini vurguladı.

Soğuk hava ya da konuşmayla beraber yeme, su içme, sırt üstü yatma, gece-gündüz farkı gösterip göstermediğinin de önemli olduğunu belirten Düger, "Öksürükle birlikte balgam, kan tükürme, göğüs ağrısı, nefes darlığı, ses kısıklığı, kusma, baş dönmesi olması farklı hastalıklara işaret edebilir. Örneğin, sabah yataktan kalkmayla birlikte başlayan öksürük, sigara, kronik akciğer hastalığı, sinüzit, soğuk alerjisi, bronşektazi ve tüberküloza bağlı olabilir" ifadelerini kullandı.