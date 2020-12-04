Son dakika haberler: Koronavirüse 8-9 kez yakalanılır mı? Hastalık vücutta kaç gün aktif kalıyor?





SON DAKİKA HABER: 'KORONAVİRÜS 30 GÜNE KADAR VÜCUTTA KALABİLİR'



Koronavirüsün 30 güne kadar vücutta kalabileceğinin de altını çizen Prof. Dr. Sakarya, "30 güne kadar virüs, vücutta kalabilir. Ama 10 gün sonra bulaştırıcı özelliği yok denecek kadar azdır. Genel itibariyle arka arkaya 7-8 defa hastalanmak şu an itibariyle gördüğümüz bir şey değil ancak arka arkaya 2-3 hastalık tekrarlarını görüyoruz. Bunlar da yaklaşık 4-5 aylık aralıklarla seyrediyor. Bu da kişisel olarak bağışıklık yanıtının gelişmemesiyle alakalı bir sorundur. Covid-19'un bağışıklık yanıtını tetiklemede bir sıkıntısı var. Kişinin de immün sisteminde bir sorun varsa, arka arkaya birkaç defa enfekte olabiliyor" diye konuştu.