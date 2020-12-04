Son dakika: Kızılay'dan kiritik sokağa çıkma yasağı açıklaması! Muaf tutulacaklar

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamada, hafta içi vakit bulamayan vatandaşların hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına dahil olmadan kan bağışında bulunabilecekleri bildirildi.

Hafta sonu kan bağışında bulunmak isteyenlerin, Türk Kızılay'ın "www.kanver.org" sitesinden alacakları randevu sonrasında telefonlarına gelen mesaj ile kısıtlamaya dahil olmadan kan bağışı merkezlerine başvurabilecekleri ifade edildi.

Kan bağış merkezlerinin son derece hijyenik ortamlar olduğu ve maske ile sosyal mesafe kurallarına titizlikle uyulduğu vurgulandı.

DÜŞÜŞ EĞİLİMİNE GİRDİ

Açıklamada, Türk Kızılay'ın ulusal kan stoklarının, salgının yeniden yükselişe geçmesi ve kış koşularının hissedilmeye başlaması ile düşüş eğilimine girdiğine dikkat çekilerek, bu çerçevede hastanelerde acil kan ve yoğun bakımlarda immün plazma bağışı bekleyen hastaların sıkıntı yaşamaması için bağışçıların, hafta sonları için alınan sokağa çıkma kısıtlamasına dahil olmadığı ifade edildi.



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