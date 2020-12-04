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Yazışmayı sildi delıl kararttı

Şerif Can Şerif Can
SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Giriş Tarihi: 4.12.2020 ABONE OL
Yazışmayı sildi delıl kararttı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğrafını çekerken yakalanan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın delil kararttığı ortaya çıktı. Özçağdaş'ın; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim ettiği iki telefonun adli bilişim incelemesi yapıldı. Buna göre; Özçağdaş, telefonun birinden yazışmaları sildi. Diğer telefonun da olay günü Ümraniye'de sinyal veren başka bir telefon olduğu tespit edildi. Özçağdaş, 21 Nisan'da Altun'un evine kendisini CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun gönderdiğini belirterek "Ben ilçe başkanıyım, benim bir il başkanım var. İl başkanım bana demiş ki oraya git bak. Gittim, baktım; bir inşaat yok fotoğrafı da kendisine gönderdim" demişti. Kaftancıoğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında verilen takipsizlik kararı, Altun'un avukatının itirazı üzerine kaldırılmıştı. Özçağdaş 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.
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Yazışmayı sildi delıl kararttı
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