112'ye gelen çağrıların yüzde 90'ı gereksiz!

Korona virüs salgının tüm dünyayı kasıp kavurduğu bu günlerde sadece Ekim ayı içerisinde İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Anadolu yakası Başhekimliğine yapılan çağrıların yüzde 90'ı 'gereksiz', 'asılsız' ihbarlardan oluştuğu ortaya çıktı.

İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Anadolu yakası Başhekimliğine ekim ayında 383 bin 933 çağrı yapıldı, bu çağrıların 37 bin 424 tanesine 112 Acil Sağlık ambulansları yönlendirildi. 112 Acil Sağlık çağrı merkezine yapılan 346 bin 509 çağrının ise Başhekimliğimiz tarafından sunulan hizmetlerle ilgisi olmayan ve "gereksiz" olarak kabul edilecek çağrılardan oluştu. 112 gelen gereksiz çağrıların oranı toplam çağrı sayısının yüzde 90'ını oluşturdu. İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği Anadolu yakası Başhekimi Yusuf Uğurlu, "Pandemi döneminde karşılaştığımız bu tablo ne yazık ki üzücüdür. Vatandaşlarımızdan bu konudaki ricamız, acil sağlık hizmeti ihtiyacı olup 112 hattı aracılığıyla Komuta Kontrol Merkezi'ne ulaşmaya çalışan çok sayıda vatandaşımız olduğunu ve yaşanabilecek gecikmelerin doğrudan insan sağlığını etkileyebileceğini göz önünde bulundurarak zorunlu olmayan hallerde 112 hattını meşgul etmemeleridir" dedi.

"MASKE, SOSYAL MESAFE, HİJYEN"



Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında İstanbul'daki son durumu SABAH'a değerlendiren Yusuf Uğurlu şunları söyledi: "İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği Anadolu Bölgesi bünyesinde 2 bin 134, Avrupa yakası bünyesinde 3 bin 533 olmak üzere İstanbul'da 5 bin 667 personelimizle vatandaşlarımıza 24 saat kesintisiz biçimde acil sağlık hizmeti sunuyoruz. İki yakada 372 istasyonda 403 ambulans, 2 motosiklet ambulans, 2 deniz, 1 hava ambulansımız vatandaşlarımızın hizmetinde bulunuyor. Koronavirüs hastalarına ilk müdahale eden 112 sağlık çalışanları, COVID-19 tanılı veya şüpheli tüm vakalarda kişisel koruyucu ekipman kullanarak müdahale etse de virüse yakalanmak kaçamıyor. Bugün Anadolu yakasında 49, Avrupa yakasında 136, 112 acil sağlık çalışanı arkadaşımız korona tedavisi görüyor. Çalışanlarımız, hizmetin kesintisiz devamı için insanüstü bir gayretle çalışamaya devam ediyor. Bundan sonraki süreç için de personelimizin aynı gayretle çalışmaya devam edecek. İstanbullu hemşerilerimizden ricamız, maske, sosyal mesafe ve hijyen konularına azami dikkat göstererek salgının önlenmesine katkıda bulunsunlar. Sahada kendi sağlıklarını tehlikeye atarak cansiperane şekilde görev yapan, ailelerinden ve sevdiklerinden uzak kalarak yıpranan sağlık personelimize destek versinler."