SON DAKİKA HABERİ: Ünlü holdinglerin avukatına kötü haber! 30 liralık posta pulu başına bela oldu...

30 LİRA MASRAF PARASI YATIRILMAMIŞ, ŞİKÂYETÇİYİM

Şikayetçi Yusuf Y.'de mahkemedeki ifadesinde, "Ben sanık avukata vekilim olarak vekâlet ve para verdim. Benim adıma iki ayrı dava açtı. Bana daha sonra dosyana şerh konuldu, mahkemeyi kazanırsan seni işe başlatacaklar dedi. Ben çalıştığım kurumun bana açtığı davalardan beraat ettim. Avukatı arayarak beraat ettiğimi söyledim. A.D. bana 'hayırlı olsun hemşerim, senin dosyan Danıştay'a gitti' dedi. Ben Danıştay'dan dosyayı araştırdım. Böyle bir dosyanın olmadığını, dosyayı Edirne'den araştırmamı söylediler. Ben de Edirne'den başka bir avukatı aradım. Avukat adliyeye gidip baktığında dosyan için 30 lira para çıkmış, bu para yatırılmamış dedi. Her bir dosya için iki kez tebligat çıkmış dedi. Dosyalarıma müdahale edilemediğinden dosyalarım düşmüş. Bu sebeple ben işime geri dönemedim. Çalıştığım kurumuma dilekçe verdim. İdare Mahkemesi kararı olmadan beni tekrar işe başlatamayacaklarını söylediler" dedi. Cumhuriyet Savcısı da sanık A.D.'nin eksik posta gideri bedelini yatırmamak suretiyle görevini ihmal ettiğini, sanığa tebligat yapılmasına rağmen masraf ikmalinde bulunmadığını, davayı takip etmediğini ve davanın açılmamış sayılmasına yol açtığını iddia ederek sanığın cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

YARGITAY BERAAT KARARINI BOZDU

Edirne 2.Ağır Ceza Mahkemesi, sanık A.D.'ye suç kastının olmadığını belirterek 5 yıl önce beraat kararı verdi. Ancak Yargıtay 9.Ceza Dairesi, geçen ay A.D. hakkında verilen beraat kararını müşteki Yusuf Y. lehine bozdu. Bozma ilamında, "Sanık A.D.'nin posta tebligat ücretindeki eksikliğin ikmali için her bir dosya için ayrı ayrı iki kez tebligat yapılmasına rağmen mahkemece verilen bir aylık süre içinde eksikliği tamamlamayarak dosyaların işlemden kaldırılmasına sebebiyet verdiği anlaşılmıştır. Ayrıca takip eden 3 ay içinde eksiklikleri tamamlayıp dosyaların yeniden işleme konulmasını talep etmediğinden davaların açılmamış sayılmamasına neden olmuştur. Tebliğ edilmesine rağmen yasal süresi içinde davanın açılmamış sayılmasına neden olduğuna ilişkin mahkeme kararını temyiz etmediği, bu şekilde Yusuf Y.'nin mağduriyetine sebep olduğu anlaşılmıştır. Sanığın eyleminin ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğu gözetilmeden beraatına karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir" denildi. Bozma ilamının ardından şimdi Edirne 2.Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı bekleniyor.