65 yaş üstü için özel uygulama! Tüm Türkiye'de başlayacak...

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç yaptığı açıklamada, e-Devlet Kapısı'nda yeni bir dönemin başladığını söyledi. 65 yaş üstü vatandaşların artık e-Devlet şifresi için PTT şubelerine gitmeden başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden kolayca yapabileceklerini ve şifrelerini evlerinde teslim alabileceklerini belirten Koç, projenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında geliştirildiğini bildirdi.