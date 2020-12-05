AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Google’a ‘taciz, rüşvet’ yazınca CHP çıkıyor

TBMMGenel Kurulu önceki gece Çevre Ajansı kurulmasına ilişkin yasayı görüştü. Görüşmeler sırasında muhalefet temsilcileri Merkez Bankası döviz rezervlerinin eksiye geçtiğini iddia etti. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, 27 Kasım itibarıyla brüt döviz rezervlerinin 84.2 milyar dolar olarak açıklandığını hatırlattı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in olumsuz algı oluşturma çabaları üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu söz alarak tepki gösterdi. Akbaşoğlu, Google'a "rüşvet ve taciz" yazınca CHP'li belediye başkanları ile ilgili yazılar geldiğini belirterek, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hayali ihalesiyle ortaya konan 1 katrilyon liralık iç edilmeyle ilgili durumlara bakarsınız. Herhalde bu konuyla ilgili işlerin üzerini örtmek için psikolojideki yansıtma yaklaşımını sergileyerek kendi içinizde yaşadıklarınızı AK Parti iktidarına yansıtmak istiyorsunuz ama nafile" diye konuştu.