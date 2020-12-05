Ankara sokağa çıkma yasağının ardından boşaldı!

Ankara'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklarının boş kaldığı gözlemlendi. Kentte yoğun olarak kullanılan Ulus, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı sessizliğe büründü.

Corona virüsle mücadele kapsamında alınan yeni tedbirlerle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı dün akşam 21.00 itibariyle başladı. 56 saat sürecek kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Başkent'te polis ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge kapsamında denetimlere başladı.

Şehrin pek çok noktasında kontrol noktası oluşturan ekipler, cadde ve sokakta vatandaşları durdurarak belgelerini kontrol etti. Pazartesi saat 05.00'e kadar denetimleri sürdürecek olan polis ekipleri, izin belgelerini ibraz edemeyen kişilere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 3 bin 150 TL ceza kesecek.