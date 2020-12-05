Aşıda çeşitlilik olacak

İstanbul Kısıklı'daki konutundan hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'nin kıldırdığı Ayasofya-i Kebir Camii'nde kıldı. Namazın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



RUSYA İLE DE GÖRÜŞMELER VAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aşıda bir çeşitlilik olacak mı?" sorusuna "Çeşitlilik kesinlikle var. Uğur bey ile ben de bizzat görüştüm, Sağlık Bakanım da görüştü. Olay sadece Çin değil, Çin'in dışında Rusya ile de görüşmeler var. Ve bu konu ile ilgili olarak da şahsen benim de aşı olma konusunda herhangi bir sıkıntım söz konusu değil. Çünkü burada sağlık söz konusudur. Sağlığın söz konusu olduğu yerde, tabii ki bizler de sağlığımızı korumak için ne gerekiyorsa bunu yapmak zorundayız. Hele hele kovid noktasında ülkede tüm vatandaşlarımıza örnek olma noktasında bir defa böyle bir adımı atmamız gerekiyor. Temennimiz bir an önce bu tedavi yollarıyla vatandaşlarımızı bu beladan kurtarmaktır" yanıtını verdi.





CHP, İSTİKAMETİNİ KAYBETTİ

CHP teşkilatlarındaki taciz iddialarıyla ilgili soru üzerine ise Erdoğan, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir defa şirazesi kaybolmuştur. Şirazeden çıkmış bir siyaset anlayışıyla CHP istikametini kaybetmiştir. Bu istikameti toparlaması da bu saatten sonra artık çok çok zordur" yanıtını verdi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik açıklamalarıyla ilgili soruya ise, "Bu ülkede Cumhurbaşkanına, cumhurbaşkanlığı makamına nasıl konuşulur, bunu da öğrenmesi lazım. Şu an avukatlarımın yaptığı budur" diye cevap verdi.