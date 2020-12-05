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Bakanlıktan flaş karar! O reklamların hepsi durduruldu

Aile, Çalışma ve Bakanlığı'nın tespit ettiği, çocuk iç çamaşırlarını çocuk bedeni üzerinde sergileyen online alışveriş sitelerinin reklamları durduruldu. Bakanlığın başvurusu üzerine , söz konusu reklamları durdurdu. Cezalara ilişkin tebligatlar ilgili şahıs ve şirketlere gönderildi.

DHA
Giriş Tarihi: 5.12.2020 13:38 ABONE OL
Bakanlıktan flaş karar! O reklamların hepsi durduruldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; bazı online alışveriş sitelerinde çocuk iç çamaşırlarının çocuk bedeni üzerinde sergilenerek satışa sunulduğu tespit edildi. Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı'na reklamların durdurulması yönünde yazı gönderildi.

Yazıda, bazı online alışveriş sitelerinde çocuk iç çamaşırlarının çocuk bedeni üzerinden sergilendiği görüntülerde çocuğun yüzünün belli olmasa bile çocuk bedeninin teşhir edilerek sunulmuş olmasının çocuk istismarı olarak değerlendirildiği belirtildi.

Bakanlığın başvurusu üzerine Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, söz konusu reklamları durdurdu. Cezalara ilişkin tebligatlar ilgili şahıs ve şirketlere gönderildi.

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Bakanlıktan flaş karar! O reklamların hepsi durduruldu
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