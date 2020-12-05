Muhittin Böcek yılbaşından önce görevine başlıyor

Hastaneden 108 gün sonra taburcu edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüs tedavisini ardından evinde dinlenmeye başladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Aralık ayının son haftasında göreve başlaması planlanıyor.

Antalya'da 17 Ağustos'ta özel bir hastaneye yatması ile başlayan Başkan Böcek'in 7 Eylül'de alındığı yoğun bakıma alındı. Burada durumu kötüye gidince 24 Eylül saat 22.30'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun bakım Ünitesine getirildi. Akciğerinde oluşan ağır hasar nedeni ile 17 gün solunum desteği aldı. Başkan Böcek toplam 64 gün yoğun bakımda kaldı.

9 KASIMDA NORMAL ODAYA ALINDI

Muhittin Böcek, 9 Kasım'da normal servise çıkarıldı. Özel odada iyileşmesi beklenenden hızlı oldu. Akciğerlerindeki hasar son buldu. Fizik tedavisini hiç aksatmadı. Kaybettiği 20 kiloyu normal odada telafi etti. 25 günlük normal oda macerasını ardından Başkan Böcek 3 Aralık akşamı taburcu edildi. Böcek çok özlediği Konyaaltı ilçesindeki evine geldi. Buradan sosyal medyadan Antalya'ya ilgileri ve duaları için teşekkür eti. Evinde deni bir nefes alan Başkan, "Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum" dedi. Sosyal medyadan, "Tüm hemşerilerime kucak dolusu selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Hepinizi çok seviyorum" dedi.

SON HAFTASINDA GÖREVE BAŞLIYOR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Aralık ayının son haftasında göreve başlaması planlanıyor. Cuma günleri Akdeniz Üniversitesi'nde kontrolden geçecek olan Böcek evinde düzenli olarak fizik tedavisini sürdürecek. 3 hafta sonunda hiçbir aksaklık yaşanmaması durumunda doktorların oluru ile görevine başlayacak. Olumsuzluk yaşanması durumunda ise Böcek'in göreve başlaması 2012'de olacak. Böcek'in evinde kaldığı sürede 2 veya 3 günde sosyal medyadan Antalyalılar bilgilendirilecek.